Coronavirus: oltre 700 malati curati con un decotto della medicina cinese, il rimedio funziona?

E’ un rimedio della medicina cinese e sembra funzionare contro il Coronavirus. Si chiama ‘Qingfei Paidutang‘ e non è altro che un decotto, il quale, secondo gli esperti cinesi, si è “dimostrato efficace” nel trattare i pazienti colpiti da polmonite causata dal nuovo virus che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Il decotto è stato usato per 701 pazienti ai quali era stato diagnostica il Covid-19, in dieci diverse province della Cina. Di questi, 130 sono stati curati e dimessi, come ha spiegato Li Yu, funzionario dell’Amministrazione nazionale della medicina tradizionale cinese (Tcm). I sintomi, secondo i dati riportati dall’esperto, sono scomparsi in 51 casi e migliorati in 268, con altri 212 pazienti rimasti in condizioni stabili. Il decotto, ha spiegato l’esperto, è stato raccomandato alle istituzioni mediche a livello nazionale il 6 febbraio scorso dopo l’analisi dei dati raccolti su un vasto campione di 214 casi. Secondo le statistiche l’80,6% di questi pazienti avrebbe smesso di tossire dopo aver usato il decotto per 6 giorni. Un’altra percentuale citata da Li segnala un 94,6% di pazienti tornati alla normale temperatura corporea. I risultati, secondo il funzionario, hanno mostrato un buon effetto clinico del decotto, aprendo così nuove prospettive nella cura della Covid-19.

Nell’immagine sottostante è possibile vedere gli ingredienti del decotto in questione (la traduzione approssimativa di alcuni termini è dovuta al fatto che la ricetta è per ora presente solo su alcuni siti cinesi). Come spiega l’Amministrazione statale della medicina tradizionale cinese, “il decotto va consumato caldo mattino e sera (40 minuti dopo un pasto). Se le condizioni lo consentono, assumere mezza tazza di zuppa di riso dopo aver assunto ogni medicinale”.