Coronavirus: a Palermo scuole chiuse da oggi a Lunedì 2 Marzo

Da oggi e sino a lunedì 2 marzo scuole di ogni ordine e grado chiuse del territorio Metropolitano di Palermo. Il provvedimento è stato adottato dal Presidente della Regione Musumeci d’accordo con il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando e l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla. “Si tratta di un provvedimento finalizzato all’effettuazione di interventi di sanificazione e disinfezione straordinaria dei locali scolastici a seguito all’ordinanza regionale di Protezione civile– si legge in una nota-Si tratta di un procedimento a scopo preventivo, infatti i pubblici uffici resteranno aperti al pubblico e si provvederà alla loro sanificazione nei giorni di sabato e domenica“. “Questo provvedimento aiuterà a scopo precauzionale a contribuire a rallentare la diffusione del coronavirus, nel frattempo che la comunità scientifica individui la soluzione per far rientrare l’epidemia“, si legge nella nota.