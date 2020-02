Non c’è nessuna donna proveniente da Reggio Calabria tra i 4 casi risultati positivi al Coronavirus in Piemonte: lo comunica la Prefettura di Torino. La notizia, diffusa ieri dai giornalisti di Canale 5, aveva alimentato grandi preoccupazioni soprattutto in Calabria ma viene ufficialmente smentita dalle autorità.