Coronavirus, a Wuhan scenario surreale: 7 navi da Crociera sul fiume Yangtze come Hotel per proteggere i medici

Sette navi da crociera sul fiume Yangtze verranno impiegate come “hotel” per il personale medico che a Wuhan, attraversata dal fiume, e’ impegnato nella lotta contro il nuovo Coronavirus. Lo scopo e’ di assicurare ai medici imbarco, riposo e ristorazione in condizioni di sicurezza nella citta’-epicentro del contagio. Il governo municipale di Yichang, nella stessa provincia di Hubei, ha annunciato oggi che, sotto il coordinamento del ministero dei Trasporti, le navi che servono per il turismo nell’area panoramica delle Tre Gole, sono in viaggio verso Wuhan attraverso un percorso di 660 chilometri sul fiume Yangtze. Sei delle sette navi da crociera sono registrate nello Yichang e un’altra e’ registrata nella municipalita’ di Chongqing, in Cina occidentale. Le navi offrono in totale 1.469 posti letto. Ogni nave e’ dotata di impianti antincendio, e di approvvigionamento idrico ed elettrico. La citta’ di Yichang inviera’ anche una nave multifunzionale che raccogliera’ e trattera’ i rifiuti e le acque reflue delle sette navi-hotel. Il totale dei casi confermati di nuove infezioni da Coronavirus nella provincia duramente colpita ha raggiunto quota 62.662. Oggi la commissione provinciale della sanita’ ha registrato un totale di 45.346 casi confermati a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei.