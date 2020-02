Coronavirus: in Abruzzo positivo primo test a uomo proveniente dalla Lombardia, 3° caso in Campania

Un uomo, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo, è risultato positivo al primo test per il Covid 19. La conferma definitiva del contagio arriverà solo con gli esiti del secondo esame, che sarà eseguito all’Istituto Spallanzani di Roma: lo rende noto il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato a Roseto degli Abruzzi insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno nell’abitazione di villeggiatura.

Quando si sono presentati i sintomi della malattia è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che è risultato positivo.

Messe in atto tutte le procedure previste, la famiglia è stata posta in isolamento.

Coronavirus in Campania: positivo 50enne rientrato dalla Lombardia

Terzo caso di positività al coronavirus in Campania: lo conferma la Regione. Si tratta di un 50enne di Napoli, anche per lui si attende il responso dello Spallanzani. L’uomo e’ in isolamento domiciliare e finora e’ in buone condizioni di salute. Il 50enne, come le due donne trovate positive nel Salernitano e a Caserta, e’ rientrato dalla Lombardia.