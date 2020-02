Coronavirus: Africa ad alto rischio diffusione, si cercano kit per la diagnosi

L’Africa è ad “alto rischio” per la diffusione del coronavirus 2019-nCoV e ci si sta muovendo per rifornirsi di test per la diagnosi. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni dei Centri africani per il controllo delle malattie (Africa Cdc) e dalle notizie riportate dalla rete della Società internazionale per le malattie infettive. “L’Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus“, ha detto il direttore dei Cdc africani, John Nkengasong, rilevando che i contatti con la Cina sono aumentati del 600% negli ultimi dieci anni.