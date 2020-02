Coronavirus, ultimi aggiornamenti: il bilancio sale a 1.527 morti e 67.097 contagi. Sta bene il paziente in Egitto

È salito a 1.527 il numero delle vittime provocate finora dal coronavirus, secondo i dati aggiornati della John Hopkins University. Le persone contagiate sono 67.097 e quelle ricoverate sono 8.571.

La Cina è “determinata a combattere” contro il virus e “vincere questa battaglia”: “L’alba sta irrompendo e vediamo filtrare la luce“, ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ha aggiunto che l’epidemia è “una grave sfida” per la crescita economica cinese, ma il Paese è ben posizionato: “Le fondamenta che sostengono la forte crescita economica non sono cambiate, e non cambieranno”, “dopo la tempesta arriva l’arcobaleno e siamo fiduciosi che la Cina uscirà più forte dall’epidemia“.

Oms: “Spesi miliardi per l’anti-terrorismo, poco contro i virus”

“Sono stati spesi miliardi di dollari per prepararsi ad un attacco terroristico, ma relativamente pochi per difenderci dall’attacco di un virus che può essere molto più mortale e dannoso da un punto di vista economico, sociale e politico”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo intervento oggi alla conferenza di Monaco 2020 sulla sicurezza.

Amsi: “Primo paziente in Egitto sta bene e asintomatico”

Il primo caso di coranavirus in Africa, un cittadino cinese in viaggio in Egitto “isolato e ricoverato all’ospedale Najila nella Provincia di Matroha, sta bene e in condizione generale stabile e asintomatica“. Lo sottolinea in una nota Foad Aodi, fondatore dell’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi). “Inoltre – aggiunge – sono stati disinfettati tutti i luoghi e percorsi che ha attraversato e messi in quarantena per 15 giorni tutti i membri del gruppo cinese che erano in contatto con il cittadino cinese risultato positivo al Coronavirus”. L’ Amsi e L’Unione Medica Euro Mediterranea (Umem) stanno seguendo il primo paziente con Coronavirus in Egitto “diagnosticato subito all’aeroporto tramite un primo esame dell’ispettorato e poi confermato dagli analisi di laboratorio“, precisa Aodi. ”Ringraziamo il Ministero della Salute Egiziano per l’ottimo lavoro che sta svolgendo da settimane per prevenire e bloccare qualsiasi tipo di contagio controllando tutti quelli che tornano dalla Cina – evidenzia Aodi che si appella all’Oms – per non lasciare i nostri Paesi da soli senza indicazioni precise, senza creare allarmismi sulla notizia del primo caso in Africa per paura di non affrontarlo in modo qualificato, insufficientemente. L’Egitto ha smentito questa voce”.

Regno Unito, dimesse 8 delle 9 persone risultate positive

Otto delle nove persone risultate positive al Coronavirus nel Regno Unito sono state dimesse dall’ospedale, secondo quanto hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, citate dai media.

La Banca Centrale cinese ordina la disinfezione delle banconote

La Banca centrale cinese ha adottato misure per la disinfezione delle banconote in circolazione nell’ambito del contrasto all’epidemia di coronavirus. A quanto ha spiegato in conferenza stampa Fan Yifei, vice governatore della Banca del Popolo della Cina (Pboc), le banconote provenienti dalle regine più colpite dall’epidemia dovranno essere disinfettate con l’esposizione raggi ultravioletti o alte temperature. Prima di essere rimesse in circolazione dovranno anche essere stoccate per 14 giorni in una sorta di quarantena. La Banca centrale ha diffuso una circolare in cui si impone agli istituti bancari di adottare misure differenziate a seconda delle condizioni locali, in modo da assicurare la sicurezza delle banconote.