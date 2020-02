Coronavirus al Nord Italia: scuole sospese fino all’8 marzo nelle 3 Regioni cluster

Le scuole lunedì riapriranno in tutte le regioni italiane tranne che nelle 3 regioni con aree cluster nelle quali ci sarà la sospensione delle attività fino all’8 marzo ma non la chiusura totale. Per la regione Marche è previsto il ritorno a tutte le altre attività, così come avviene per tutte le altre regioni che avevano sottoscritto l’ordinanza unica nazionale: è quanto sarebbe emerso dalla riunione alla Protezione Civile.

“Abbiamo adesso concluso la riunione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C’e’ un clima di grande collaborazione“, ha spiegato il premier Giuseppe Conte uscendo dalla Protezione Civile.

Il presidente del Consiglio avrebbe ricordato ai governatori in video collegamento che già ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato misure di immediato impatto per le situazioni più critiche, tra cui, ad esempio, la previsione della cassa integrazione ordinaria e in deroga. ”Si tratta di un primissimo intervento”, ha detto Conte, annunciando che il Governo sta già predisponendo un altro intervento di urgenza, ”più organico e incisivo”, di sostegno al tessuto produttivo delle regioni, che sarà approvato nei prossimi giorni.