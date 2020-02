Coronavirus, Alberto Angela: “Seguire le indicazioni delle autorità, non sottovalutare i rischi”

“Bisogna usare il buon senso perché certamente è qualche cosa che non possiamo prendere sotto gamba. Dobbiamo seguire quello che dicono le autorità. Certe misure possono sembrare draconiane ma in questi casi sono importanti. Insomma bisogna usare il buon senso e la cautela. Ci sono delle disposizioni e bisogna seguirle tutte. E’ importante poi fidarsi delle notizie certe e non delle sparate sul web. In questo è importante cercare la fonte giusta”. Lo ha detto il popolare conduttore televisivo Alberto Angela parlando dell’emergenza coronavirus a ‘Tourisma’, il salone internazionale dell’archeologia e dei beni culturali che si è chiuso oggi a Firenze.