Coronavirus, Alitalia cancella voli con tanti posti non occupati: interessate 38 rotte, DETTAGLI e INFO UTILI

“Alitalia ha proceduto a cancellare i collegamenti con un grande numero di posti non occupati per l’effetto che il Coronavirus ha determinato nei comportamenti di viaggio dei volatori“. Lo dice la compagnia spiegando che “nel complesso, tutti gli interventi di riduzione della capacita’ intrapresi dalla Compagnia su 38 rotte nazionali e internazionali sono riconducibili alla minore domanda, dovuta anche all’accresciuto numero di restrizioni ai voli e ai passeggeri provenienti dall’Italia“. Per esempio da Genova ci saranno 8 voli al giorno.

“Ad esempio, – spiega Alitalia – rispetto a una media del 34% di posti inutilizzati, attualmente sulla direttrice Genova-Roma i voli registrano una mancata occupazione dei posti pari al 62%. Nonostante la riduzione del numero delle frequenze, con 8 voli al giorno, Alitalia garantisce ai passeggeri in partenza da Genova la possibilita’ di andare e tornare in giornata a Roma e, attraverso l’hub di Fiumicino, di proseguire verso le altre destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali“.

Alitalia cancella alcuni collegamenti dagli aeroporti calabresi

L’emergenza coronavirus in Italia sta spingendo alcune Compagnie aeree a cancellare o diminuire i voli da e per le maggiori città italiane per contenere la diffusione del virus. Anche gli aeroporti calabresi saranno interessati dalla cancellazione di alcuni voli, anche a causa della sensibile riduzione delle prenotazioni. Questo pomeriggio la Compagnia aerea Alitalia ha comunicato la cancellazione di alcuni collegamenti dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria a partire dal prossimo 9 marzo e fino al 28 dello stesso mese. I voli in oggetto sono i seguenti:

Aeroporto di Lamezia Terme

Lamezia – Roma delle ore 15:30

Roma- Lamezia delle ore 13:25

Lamezia – Milano Linate delle ore 06:00

Milano Linate- Lamezia delle ore 22:00

Aeroporto di Reggio Calabria

Milano – Reggio Calabria delle ore 13:35

Reggio Calabria – Milano delle ore 16:00

Sacal Spa darà tempestive informazioni, per il tramite degli organi di stampa e del proprio sito web, in merito ad ulteriori eventuali variazioni comunicate dalle Compagnie aeree.