Coronavirus, altri casi a Roma: test positivo per il marito e uno dei figli della donna ricoverata allo Spallanzani

Anche il marito e uno dei figli della donna di origini straniere ricoverata da ieri allo Spallanzani di Roma, hanno il Coronavirus. Anche per loro ci sono lievi sintomi della malattia. Tutta la famiglia si trova in isolamento nella struttura ospedaliera capitolina. La donna di Fiumicino ha soggiornato a Bergamo nei giorni scorsi. Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 193 pazienti. Di questi, 165, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventotto sono i pazienti tutt’ora ricoverati in attesa dell’esito del test. “La task force regionale sta indagando sui contatti” della donna di Fiumicino contagiata da nuovo Coronavirus e ricoverata da ieri allo Spallanzani. Lo ha detto il direttore sanitario dell’ospedale, Francesco Vaia, alla lettura del bollettino medico diramato oggi.

“Il giovane italiano rientrato dalla citta’ di Wuhan il 15 febbraio ha lasciato stamani il nostro Istituto insieme ai suoi genitori. La comunita’ clinica e scientifica dello Spallanzani e la Direzione dell’Ospedale hanno salutato il ragazzo augurandogli ogni felicita‘”. Cosi’ nel bollettino medico dell’Istituto, nel giorno delle dimissioni di Niccolo’ dopo il periodo di quarantena.