Coronavirus: Anzaldi (Iv), ‘oggi Capua apprezzata ma da M5S mai arrivate scuse’ (2)

(Adnkronos) – “Pensate se nel passato governo Di Maio e Salvini avessero seguito la loro propaganda – prosegue Anzaldi – che avrebbe voluto eliminare l’obbligo dei vaccini introdotto dal governo Pd e andare dietro le stregonerie di chi non sa nulla di salute, ricerca e medicina. Capua avrebbe potuto in questi anni dare un contributo formidabile all’Italia, invece è stata costretta ad andarsene negli Usa”.

“Il suo caso giudiziario spiega bene anche perché nel nostro Paese sia necessario ricorrere alla prescrizione contro i processi infiniti: l’indagine della polizia giudiziaria, iniziata nel 2005, è terminata dopo 5 anni (nel 2010) dopodiché – conclude l’esponente di Iv – è rimasta ferma nei cassetti della scrivania del pm fino a quando nel 2014, dopo la rivelazione scandalistica dell’Espresso, il magistrato ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini. Nove anni solo per concludere le indagini, è normale? No, come non lo è la campagna diffamatoria contro una scienziata”.