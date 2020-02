Coronavirus: Armani chiude fabbriche e uffici per 7 giorni 

Giorgio Armani ha deciso di chiudere per una settimana gli uffici di Milano e le sedi produttive che si trovano in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Piemonte. Al personale coinvolto dalla misura, presa per fronteggiare l’emergenza coronavirus, non saranno trattenute le ferie. Dirigenti e responsabili di funzioni – spiegano dalla maison – dovranno comunque garantire disponibilita’ e reperibilita’. Giorgio Armani oggi ha presentato la collezione della linea che porta il suo nome con una sfilata a porte chiuse. Scelta poi presa anche dal marchio Laura Biagiotti. In Gucci ancora non e’ stata presa una decisione, cosi’ come da Versace, mentre Tod’s ha preferito optare per smart working e limitazione delle trasferte per qualche giorno.