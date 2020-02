Coronavirus: atterrato a Pratica di Mare l’aereo con 8 italiani partiti da Wuhan

Atterrato alle 13:47 alla base dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, vicino Roma, l’aereo che ha rimpatriato 8 italiani partiti ieri da Wuhan, in Cina.

Il velivolo aveva imbarcato i connazionali alla base Raf Brize nell’Oxfordshire dove erano atterrati alle 9 di questa mattina con un volo partito ieri dalla città cinese con a bordo 200 persone di diverse nazionalità.

Gli italiani saranno subito condotti all’ospedale militare Celio dove osserveranno il periodo di quarantena.

In corso le procedure di sbarco: saranno sottoposti a un primo screening medico nell’aeroporto militare. Terminati i controlli e dopo il percorso di decontaminazione, potranno lasciare lo scalo militare per essere trasferiti al policlinico militare per il periodo di sorveglianza sanitaria.

A bordo del velivolo complessivamente 20 i passeggeri: oltre agli otto italiani hanno viaggiato sul volo militare anche 12 stranieri, cioè due greci, sette danesi e tre svedesi. Per questi ultimi si tratta di uno scalo per poi essere trasferiti nei Paesi di origine con altri voli.