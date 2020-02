Coronavirus: atterrato a Pratica di Mare l’aereo con gli italiani rimpatriati da Wuhan

E’ atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare il Boeing KC767A del 14° stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan, la cittadina cinese dalla quale si è diffuso il coronavirus.

I connazionali saranno poi trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola dove trascorreranno un periodo di quattordici giorni di isolamento.

Sono 56 gli italiani rientrati nel Paese. Non è stato possibile imbarcare un ragazzo, che ieri al momento della partenza aveva un po’ di febbre: il protocollo prevedeva la partenza solo per persone che non avevano sintomatologie. Il ragazzo per il momento è seguito da personale sanitario a Wuhan.