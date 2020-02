Coronavirus, aumentano i casi in Toscana: quinto contagio, è un calciatore di Serie C

Un calciatore residente nella provincia di Siena è risultato positivo al test del coronavirus: lo riporta La Nazione. Si tratterebbe di un giocatore di una squadra di serie C, che domenica scorsa aveva accusato febbre e malessere prima della partita, e si era messo volontariamente in quarantena.

I medici lo hanno sottoposto al test del tampone rilevando la positività.

Nella notte un’ambulanza speciale lo ha prelevato dall’abitazione per trasferirlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena. Le sue condizioni vengono definite buone.