Coronavirus, l’Austria blocca i treni italiani al Brennero: il racconto di una passeggera, “è incredibile”

L’Austria blocca i treni italiani al Brennero. “Prendiamo molto seriamente gli sviluppi della situazione in Italia”, ha affermato il ministro della Salute austriaco Rudolf Anschober, secondo quanto riporta il Kronen Zeitung, dopo lo stop al treno l’Eurocity 86 al Brennero, a causa dei due passeggeri con la febbre. Il treno era in viaggio da Venezia verso Monaco e, secondo quanto confermato dal ministro dell’Interno austriaco Karl Nehammer (Oevp) “è stato fermato“. Le Ferrovie italiane avevano informato la OEBB dei due passeggeri con possibili sintomi da coronavirus, scrive ancora il giornale, facendo scattare l’allarme.

Non solo: “i treni al Brennero sono tutti fermi. Non si entra e non si esce perché l’Austria non fa entrare”. Lo racconta all’AGI una passeggera. “Ero sul treno, l’ho preso dalla Pusteria. Arriviamo al Brennero e dagli altoparlanti ci comunicano una sosta tecnica di dieci minuti. Passa un po’ e vediamo un’infinita’ di gente che scende da un treno arrivato da Venezia. Aspetta aspetta vado a sentire e salta fuori che e’ tutto bloccato per sospetti casi di coronavirus. Tutti i treni dal Brennero sono bloccati. A quel punto – racconta – sono scesa dal treno e ho convinto il poliziotto italiano a farmi scendere e sono andata via. Adesso ho preso un treno e sto tornando in Pusteria. E’ incredibile”.