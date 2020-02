Coronavirus, autorità cinesi: tutto “sotto controllo” nella provincia focolaio

La portavoce della National Health Commission cinese, Mi Feng, durante una conferenza stampa a Pechino, ha citato i dati sulla diffusione del nuovo Coronavirus in Hubei durante la scorsa settimana, affermando che l’epidemia di Covid-19 nella provincia focolaio da cui tutto è partito, è gradualmente sotto controllo.

Oggi sono stati segnalati 1.693 nuovi casi confermati in Hubei, di cui 1.660 a Wuhan. Inoltre, dei 1.266 casi pazienti guariti e dimessi, 676 si trovano a Wuhan.

Il conteggio giornaliero dei pazienti guariti e dimessi nello Hubei, esclusa la capitale Wuhan, ha superato il totale dei nuovi casi per il quarto giorno consecutivo, ha dichiarato la portavoce, sottolineando che il numero dei nuovi contagi confermati è diminuito in modo significativo dal 13 febbraio e che l’aumento del numero cumulativo di casi confermati è rimasto invariato: secondo la National Health Commission cinese il dato dimostrerebbe che con l’implementazione delle varie misure di prevenzione e controllo e il rafforzamento dell’assistenza medica, la situazione epidemica nello Hubei è stata messa sotto controllo e il tasso di guarigione è in continuo miglioramento.