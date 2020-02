Coronavirus, bilancio contagiati in Italia sale a 1.046: nuovi casi a Roma e Napoli, verso le scuole chiuse per almeno un’altra settimana

Continua ad aumentare il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Italia: in base agli ultimi dati forniti dalle Regioni, siamo a 1.046 contagi accertati nel nostro territorio nazionale. Non è ancora però arrivata la comunicazione odierna della Regione Lombardia, la più colpita: il numero potrebbe quindi essere ben più elevato. Nelle ultime ore sono stati confermati 9 casi a Napoli e 3 casi a Roma, segno che l’epidemia sta iniziando ad estendersi e circolare anche nelle principali città del Centro/Sud, anche se al momento non ci sono notizie di nuovi casi in Sicilia e Puglia, mentre la Calabria resta la Regione principale (per dimensioni e popolazione) tra quelle che ancora non ha avuto alcun caso positivo.

Oggi il Governo è riunito nella sede della Protezione Civile per decidere sulle scuole chiuse. In base alle ultime notizie, con ogni probabilità verrà prolungata la chiusura per altri otto giorni almeno in tutto il territorio delle tre Regioni più colpite (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Anche gli eventi pubblici subiranno nuovi stop e nei luoghi di aggregazione ci saranno nuove limitazioni.

Intanto la Lega Calcio ha rinviato l’attesissima sfida scudetto Juventus-Inter e altre 4 partite che erano in programma per domani.