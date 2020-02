Coronavirus, bilancio sempre più grave in Italia: 21 morti, 888 contagiati [DATI]

“Alle 17 di oggi pomeriggio, le persone ammalate di coronavirus in Italia sono 821, a cui si aggiungono 46 guariti e 21 deceduti“. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa. “Le persone decedute oggi sono 4, tre delle quali ultra 80enni e un 77enne“. Complessivamente, quindi, in Italia ci sono 888 persone positive al Coronavirus. Tra le persone positive, abbiamo oltre 400 persone ricoverate in ospedale, mentre altri 412 sono in isolamento domiciliare.

A breve i dettagli Regione per Regione.

“Il governo sta lavorando ad un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che andra’ a ridisegnare le misure nei territori, in vista della scadenza delle ordinanze firmate dal ministro della Sanita’ e dai presidenti delle Regioni“. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Borrelli nel corso della conferenza stampa. “Domani avremo tutte le risposte su scuole chiuse, esercizi ed eventi pubblici ecc. ecc.. Decidermeo in modo omogeneo per tutte le Regioni coinvolte, in base alle indicazioni tecnico-scientifiche sulla malattia“.