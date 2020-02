Coronavirus: bloccati alle Mauritius passeggeri di volo dall’Italia, “quarantena o rientrate senza sbarcare”

I passeggeri di un volo proveniente dall’Italia sono stati bloccati all’aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco: ai passeggeri sarebbe stato richiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia.

Si tratterebbe di un volo Alitalia partito da Roma: le autorità locali, a causa della diffusione del nuovo coronavirus nel nostro Paese, avrebbero detto che l’ingresso nel Paese è possibile solo se accettano un periodo di quarantena, da fare in due ospedali della Capitale. L’alternativa è rientrare subito in Italia, senza sbarcare, e a bordo dello stesso aereo con il quale sono arrivati.

“La Farnesina sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda dell’aereo italiano bloccato a Mauritius, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l’Ambasciata a Pretoria, competente per l’area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo“: lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota.