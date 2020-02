Coronavirus: Bonetti, ‘da governo ogni misura per momento critico’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Sono ore difficili per le famiglie che vivono nelle aree colpite dal #Coronavirus. A tutte loro va la mia vicinanza, con la gratitudine a quanti in queste ore sono impegnati nella cura dei malati e nel contenimento del contagio”. Lo scrive il ministro Elena Bonetti su Fb.

“Le persone più fragili, gli anziani, i bambini, vanno aiutati ed è importante la collaborazione di ciascuno nel seguire le indicazioni fornite dai livelli istituzionali competenti. Il governo insieme alle istituzioni territoriali coinvolte sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per affrontare questo momento critico per tutto il Paese”.