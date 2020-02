Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Il danno di immagine fatto al paese con questa gestione assurda della comunicazione è incalcolabile. Milano è un marketplace mondiale e siamo riusciti a far credere che sia un covo di appestati. Vogliamo credere che a Francoforte, porta di ingresso della Cina in Ue sia tutto ok?”. A chiederlo, via Twitter, è il deputato della Lega Claudio Borghi.