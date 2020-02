Coronavirus, Borrelli: monitoraggio sui voli indiretti

Il monitoraggio per prevenire il contagio del coronavirus riguarda in Italia “i voli indiretti” dalla Cina, “anche quelli dell’area Schengen“: lo ha dichiarato detto il Commissario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, intervistato da 24mattino su Radio24 .

E’ atterrato all’alba all’aeroporto di Fiumicino uno dei velivoli, proveniente da Taipei, che parteciperà al “ponte aereo” che dovrebbe riportare in patria i turisti rimasti bloccati in Italia a causa dello stop ai collegamenti deciso per l’emergenza coronavirus. E’ il primo di una quindicina di voli autorizzati dell’Air China da qui all’8 febbraio.

Non è chiaro al momento quanti sarebbero gli italiani in Cina che effettueranno il percorso inverso.

All’aeroporto militare di Pratica di Mare è atteso il KC-767 che riporta a casa i nostri connazionali rimasti bloccati a Wuhan.