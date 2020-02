Coronavirus, Borrelli: “Stiamo lavorando per il rientro degli italiani bloccati sulla Diamond Princess”

“Il Comitato ha fatto il punto per capire come e quando riportare i nostri connazionali che sono sulla nave da crociera in Giappone qui in Italia. L’obiettivo è portarli via quanto prima: stiamo lavorando per una soluzione tempestiva. Stiamo definendo con le diverse strutture operative i dettagli del viaggio, dal volo al centro dove saranno ospitati, garantendo allo stesso tempo anche l’attività di prevenzione e monitoraggio“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, commissario per la gestione dell’emergenza Coronavirus, al termine della riunione odierna del Comitato operativo della Protezione civile, in cui si è discusso anche degli aspetti operativi del rientro dei 35 italiani bloccati sulla Diamond Princess, in quarantena da 12 giorni in Giappone.

“Venticinque sono membri dell’equipaggio, tra cui il comandante. Credo, quindi, che alcuni di loro non abbandoneranno la nave ma rimarranno lì per governarla. Porteremo indietro coloro i quali vogliono ritornare nel nostro Paese. Dovrebbero essere una quindicina. E se dovessimo avere la disponibilità dei posti anche cittadini europei che vogliono rientrare“, ha precisato Borrelli.