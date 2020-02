Coronavirus: bozza ordinanza regioni non colpite, ‘stop gite scolastiche fino a 15 marzo’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Stop alle gite scolastiche e alle visite di scambio e istruzione, sospesi al momento fino al 15 marzo. Questa una delle misure, già nota, ribadita nella bozza di ordinanza -in possesso dall’Adnkronos- inviata in queste ore dal governo alle Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus.

“I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione”, si legge nella bozza.