Coronavirus: Bper, riaperta la filiale di Sesto San Giovanni

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Alla luce della revoca parziale dell’ordinanza del 23 febbraio 2020, Bper Banca comunica “che è stata disposta nella giornata di oggi la riapertura della filiale di Sesto San Giovanni (Mi), con rientro alla sede di lavoro del personale residente nel Comune. Rimane chiusa la filiale di Codogno, in cui resta operativo lo sportello Atm”.

Per tutelare la salute dei propri dipendenti la Banca, si legge nella nota, ha attivato un’unità di crisi interna, in costante contatto con il Ministero della Salute e Abi, e in caso di necessità è pronta ad attivare le misure richieste anche in altri Comuni.