Coronavirus, Burioni: “Chi va a lavorare con la tosse o con la febbre è solo uno sciocco che può mettere in pericolo gli altri”

“Se siete raffreddati state a casa“: lo dice il virologo Roberto Burioni in un video pubblicato sul suo sito Medical Facts, dove suggerisce di stare a casa anche nel caso di una lieve infezione respiratoria, “perché in questo momento di emergenza si potrebbero creare inutili allarmismi e disperdere energie da dedicare al Coronavirus“. “La regola base – ricorda Burioni – è che se si è influenzati si rimane a casa, per evitare di trasmetterla ad altri. In questo momento di emergenza, poi, bisogna essere ancora più attenti. I falsi allarmi disperdono risorse ed energie, che dovrebbero essere interamente concentrate sull’epidemia di Coronavirus“.

“Chi ha la tosse, chi ha la febbre, chi non sta bene – avverte il virologo – deve stare a casa, questa regola è valida sempre ed è ancora più valida oggi perché se una persona con una semplice influenza si mette a girare, va a lavoro così via contagia gli altri e se uno di quelli contagiati per caso è stato nelle zone a rischio il nostro sistema sanitario spreca risorse per isolare e controllare questa persona che alla fine si dimostra aveva solo l’influenza“. “L’influenza – sottolinea Burioni – ci può fare un danno indiretto e per questo è importantissimo prendere tutte le precauzioni, lavarsi mani, evitare i luoghi affollati, non solo per evitare il Coronavirus ma anche l’influenza che in questo momento ci confonde“. “In questi giorni piuttosto difficili ricordiamoci che se si sta male si sta a casa, chi va a lavorare con la tosse o con la febbre non è un lavoratore particolarmente coscienzioso, è solo uno sciocco che può mettere in pericolo gli altri e in particolare – conclude – in questo momento può mettere in pericolo la tenuta del nostro sistema disperdendo le energie in direzioni che invece sono inutili“.