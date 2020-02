Coronavirus, Burioni: “Non è la peste nera, ma neanche l’influenza. Buona idea le scuole chiuse”

“Questo virus non è come un’influenza: è un virus contagioso, che può essere pericoloso. Non è la peste nera, ma non è un’influenza. Va arrestato il contagio. E non è il momento delle polemiche: bisogna essere tutti uniti” lo ha affermato il virologo Roberto Burioni ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

“Credo che sia stata una buona idea chiudere le scuole. I bambini non sono particolarmente in pericolo, però allo stesso tempo se i bambini si ammalano in maniera lieve vanno a scuola e il contagio si diffonde“.

“Il fatto che non ci siano altri focolai diffusi è un dato molto positivo“. “La mortalità di questa malattia è l’1%. Quello che la rende pericolosa per la nostra sanità è il numero di persone che vanno in terapia intensiva. Questo potrebbe aumentare la mortalità per altri casi, come gli infarti,” ha spiegato Burioni.