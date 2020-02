Coronavirus, se arrivasse in Calabria con gli stessi numeri della Lombardia sarebbe una tragedia: l’ospedale di Reggio taglia il personale proprio adesso

Il GOM – Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – subirà a breve un grosso e netto taglio di personale. Una decisione che arriva nel momento meno opportuno, ovvero in piena emergenza Coronavirus. Il virus giunto dalla Cina non ha ancora fatto registrare casi in Calabria, ma se dovessero arrivare con gli stessi numeri della Lombardia la situazione potrebbe diventare ingestibile. Come detto più volte, è mortale in una bassa percentuale di casi, mentre in molti altri si manifesta come una forte influenza e ha un decorso simile in tutto e per tutto a quello causato da un ‘normale’ virus stagionale. Ma sono numerosi i casi in cui il nuovo Coronavirus riesce a causare danni a livello polmonare e delle vie respiratorie. In questo caso, come si è visto per i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma o in altri ospedali del Nord Italia, i soggetti colpiti dal virus necessitano di cure specifiche e in particolare delle terapia intensiva. Inoltre le procedure sanitarie per trattare i pazienti affetti da questo virus devono essere particolarmente delicate per evitare eccessivi contagi, e nonostante questo sono spesso gli stessi operatori sanitari a dover essere messi in quarantena, proprio perché sono i soggetti che più facilmente rischiano il contagio.

Alla luce di tutto questo a Reggio Calabria si rischia grosso: fra due giorni il personale verrà notevolmente ridotto, come riferito dal giornale online StrettoWeb qualche giorno fa (Reggio Calabria, l’Ospedale Riuniti di nuovo a rischio: dal 1° marzo personale sotto organico, chi si prenderà cura dei pazienti?). I dipendenti e i cittadini speravano in un cambio di programma ma siamo al 27 febbraio e il destino sembra essere segnato. Questa mattina, a margine del convegno sul Coronavirus tenutosi a Reggio Calabria, è stato comunicato a diversi operatori sanitari precari che non sarà rinnovato loro alcun contratto, ma semplicemente verrà spostato del personale da altri reparti per ‘tappare i buchi’. Personale, peraltro, che non è in esubero in nessuno reparto e che, invece, risulta essere in carenza.

Il Coronavirus, ha precisato stamattina il commissario Iole Fantozzi a Reggio Calabria, è poco più di un’influenza. Sarà anche vero, ma vista la situazione c’è da sperare che non faccia – o non superi – il numero di contagiati che si stanno verificando al Nord, perché in caso di complicanze, senza personale medico e infermieristico a disposizione, sarà molto difficile che i pazienti possano essere curati come si richiede in questi casi.