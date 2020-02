Coronavirus: oltre 75mila i casi di Covid-19 riportati nel mondo, 45 in Europa

Secondo l’ultimo bollettino dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), aggiornato a stamattina, sarebbero ormai 75.192 i casi di Covid-19 riportati nel mondo.

Il bollettino riporta un totale di 2.012 morti, di cui 2.006 in Cina, 2 nella regione speciale di Hong Kong, uno a Taiwan, uno nelle Filippine, uno in Giappone e uno in Francia.

Sono 45 i casi in Europa.

In dettaglio i casi per Continente e Paese: