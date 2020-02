Coronavirus: caso sospetto in Salento, la donna presenta tutti i sintomi correlati al virus

Presenta sintomi influenzali, febbre, mal di gola e faringite la ragazza rientrata da poco dalla Cina e che oggi e’ stata trasportata al Policlinico di Bari per accertare che non sia affetta da Coronavirus. La ragazza è una studentessa della provincia di Lecce. Visitata in un pronto soccorso, dove si è recata spontaneamente, è stata trasferita in tarda mattinata al Policlinico di Bari con una ambulanza del 118. A Bari è stata ricoverata, come da protocollo, in isolamento respiratorio e da contatto, nel reparto di malattie infettive. In ospedale le e’ stata diagnosticata subito una faringite, ma l’esito dei primi esami per escludere che si tratti di Coronavirus arriveranno nelle prossime ore. Intanto un campione è stato trasmesso anche all’istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. E’ il quinto caso sospetto in Puglia dall’inizio dell’emergenza. I quattro precedenti sono risultati tutti negativi.