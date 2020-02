Coronavirus, c’è la settima vittima italiana: è un uomo lombardo. Positiva donna a Torino, era partita da Reggio Calabria

C’è la settima vittima italiana del coronavirus. E’ morto questo pomeriggio all’ospedale Sant’Anna di Como il paziente trasferito dal Lodigiano nel fine settimana risultato positivo al tampone sul Coronavirus. L’uomo, 62 anni, residente a Castiglione d’Adda, già dializzato, presentava una serie di importanti patologie croniche pregresse. Aveva contratto il Covid-19 ed era stato trasferito nell’ospedale comasca nella notte tra venerdì e sabato. Lo si apprende da fonti ospedaliere confermate dalla Regione. Nella giornata di ieri le condizioni del paziente sono peggiorate tanto da costringere i sanitari del Sant’Anna a trasferirlo dal reparto di malattie infettive in terapia intensiva. Nel corso del pomeriggio il decesso.

I pazienti contagiati sono in totale 229, come ha spiegato il Capo Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli, ma il focolaio è circoscritto.

Intanto l’epidemia di Coronavirus si sta espandendo da Nord a Sud: una donna è risultata positiva a Torino, ma era partita ieri da Reggio Calabria. Si attende l’ufficialità della notizia, tuttavia il rischio è proprio quello di una presenza del virus anche nel Sud Italia.

In merito all’attuale situazione coronavirus, fa il punto della situazione la Protezione Civile che specifica: “Presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento risultano contagiate 229 persone in 5 regioni.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 167, 32 in Veneto, 18 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio. I pazienti ricoverati con sintomi sono 101, 27 sono in terapia intensiva, mentre 94 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre 7 sono decedute.”