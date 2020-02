Coronavirus: chi sono i soggetti più a rischio e perché

Secondo un gruppo di ricercatori cinesi, autori di uno studio pubblicato su “Lancet Oncology”, riportato da “China Science Daily”, i malati di cancro sarebbero più a rischio di contrarre l’infezione da nuovo Coronavirus e di avere una prognosi peggiore.

I pazienti oncologici sarebbero più vulnerabili al contagio e agli effetti della malattia a causa stato di immunodepressione associato al tumore e a trattamenti anticancro come la chemioterapia o la chirurgia.

Per giungere alla suddetta conclusione gli scienziati hanno raccolto e analizzato 2.007 casi confermati di Covid-19 in 575 ospedali in tutto il Paese.

Gli autori invitano a rafforzare il monitoraggio e il trattamento dei malati di cancro anziani che contraggono il nuovo Coronavirus, e di quelli che presentano più patologie.