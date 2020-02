Coronavirus: “Ci aspettiamo lo stesso scenario del Nord Italia anche in altri Paesi UE”

“In questo momento in Europa vediamo un aumento dei casi” di Coronavirus “in Paesi come la Germania, la Francia e la Spagna, e questo indica che quello che abbiamo visto in Veneto e in Lombardia è uno scenario simile a quello che si vedrà negli altri Paesi europei“: lo ha affermato Bruno Ciancio, responsabile della Sezione Metodologia epidemiologica dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), a Radio anch’io (Rai Radio 1) condotto da Nicole Ramadori. “Isolare il ceppo – ha aggiunto l’esperto, commentando lo studio del Sacco – significa essere in grado di analizzare il virus e le sue caratteristiche genetiche e osservare come il virus possa cambiare nel tempo. Ogni giorno iniziamo ad analizzare i dati mondiali dalle 6 del mattino in modo da fornire i dati aggiornati alle 10“.