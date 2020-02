Coronavirus: la Cina accelera la produzione di farmaci e kit medici

Per far fronte alla carenza di farmaci e attrezzature mediche la Commissione nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, un’agenzia di pianificazione macroeconomica sotto il Consiglio di Stato, il governo cinese, ha stabilito che devono essere aumentati gli appalti pubblici per le attrezzature mediche e i medicinali.

I produttori di attrezzature per lo screening sanitario, di farmaci e vaccini, sono stati sollecitati a produrne il più presto possibile, ha spiegato la Commissione. Il governo – riporta il South China Morning Post -aiuterà le aziende ad assicurarsi finanziamenti, licenze e materie prime.