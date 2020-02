Coronavirus, il console della Cina a Milano: “Il Governo riapra subito i collegamenti aerei”

“La chiusura dei collegamenti aerei da parte dell’Italia è un fatto che non avremmo mai voluto vedere”. Questo il commento del console cinese a Milano Song Xuefeng ai microfoni di ‘Dritto e rovescio’, in onda domani sera in prima serata su Retequattro sull’allarme Coronavirus.“Il blocco è avvenuto all’improvviso e ha causato l’interruzione del flusso sia delle merci che delle persone, danneggiando gli scambi bilaterali. Inoltre, il governo italiano non ci ha informato in anticipo della sua decisione, mettendoci in difficoltà. Ma l’Oms dice che questo è “il momento della scienza e non della paura”. Perciò voglio fare un appello forte: “Chiedo al governo italiano di riaprire subito i collegamenti aerei!”.

E alla domanda se in caso il blocco continuasse ci possano essere delle ripercussioni della Cina verso l’Italia ha risposto: “C’è un proverbio cinese che dice che la vera amicizia si vede nella difficoltà. L’epidemia è una cosa temporanea, mentre l’amicizia dura nel tempo. E un’amicizia che ha saputo superare le difficoltà insieme sarà più solida”.