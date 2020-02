Coronavirus in Cina: in Hubei il tasso di mortalità è del 2,9%, rischi maggiori in caso di malattie cardiovascolari

In Cina si è registrato nelle scorse ore il decesso di altre 98 persone a causa del Coronavirus: il totale nazionale sale dunque a 1.868. La maggioranza dei decessi ha riguardato la provincia di Hubei (93), di cui 72 a Wuhan, secondo quanto precisato dalle autorità sanitarie di Pechino. Sempre ieri, i nuovi casi di contagio registrati sono stati 1.886 facendo salire il totale a 72.436 in Cina.

Le autorità cinesi hanno pubblicato il primo studio dettagliato su oltre 70mila casi: la BBC riporta che dai dati raccolti dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, risulta che nella grande maggioranza dei casi (oltre l’80%) il Covid-19 ha avuto effetti leggeri sui malati e gli anziani più a rischio. Particolarmente esposto al contagio è il personale medico, mentre il tasso di mortalità complessivo del virus è del 2,3%.

Nella provincia di Hubei, la più colpita dal Covid-19, il tasso di mortalità è del 2,9% mentre nel resto della Cina è solo dello 0,4%, riporta lo studio.

Tra le malattie che pongono i rischi più alti per chi ha contratto il virus ci sono al primo posto le malattie cardiovascolari, seguite dal diabete, dai problemi respiratori e dall’ipertensione.

Proseguono nel frattempo le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena per il Coronavirus: il Canada ha inviato un aereo in Giappone per recuperare i propri cittadini, sulle orme si quanto già fatto da Stati Uniti e Australia.