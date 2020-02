Coronavirus: in Cina pena di morte per chi contagia intenzionalmente, migliora il paziente curato con il farmaco contro l’Ebola

I casi di coronavirus sono arrivati a 20.704 in 24 Paesi diversi, mentre il numero delle vittime è salito a 427, dopo il secondo decesso registrato fuori dalla Cina ad Hong Kong. “È importante sottolineare che il 99% dei casi è in Cina e il 97% dei decessi è nella provincia di Hubei. Questa è ancora prima di tutto un’emergenza per la Cina“, ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il rischio che il virus diventi più diffuso a livello globale “rimane elevato“, ha ammesso, e per questo è possibile sconfiggere l’epidemia solo con “la solidarietà globale” e attraverso la condivisione di “informazioni dettagliate“, sia sulla gravità epidemiologica e clinica che sui risultati di studi e indagini.

L’Oms sta mandando un team di esperti internazionali a lavorare con le controparti cinesi e ha inviato agli Stati coinvolti dall’epidemia 531mila maschere, 350mila paia di guanti, 40mila respiratori, quasi 18mila camici isolanti e 250mila test a oltre 70 laboratori. Ghebreyesus ha poi ribadito il proprio invito a non imporre restrizioni ai viaggi e agli scambi internazionali, che “possono avere l’effetto di aumentare la paura e lo stigma, con scarsi benefici per la salute pubblica”.

L’Alta corte del popolo della provincia di Heilongjiang, nell’area nord-orientale della Cina, ha invece pubblicato un avviso urgente che prevede che chi diffonde il virus intenzionalmente e mette in pericolo la sicurezza pubblica possa essere condannato a morte. Le persone che usano il virus per diffondere fake news rischiano fino a 15 anni di carcere. Le autorità hanno fatto sapere che 630 persone contagiate sono state dimesse dopo essere guarite. Intanto, stanno tentando di rintracciare circa 4mila passeggeri che hanno viaggiato su una nave da crociera tra Cina e Vietnam, la World Dream, dopo che è stato confermato che quattro ospiti sono stati contagiati.

Farmaco contro l’Ebola testato su un paziente: migliorato in 24 ore

Il remdesivir, un antivirale sviluppato inizialmente per Ebola, potrebbe essere efficace contro il nuovo Coronavirus. Lo suggerisce il caso del primo paziente americano, descritto dai ricercatori della task force federale incaricata di seguire il caso, sul New England Journal of Medicine. Il paziente è migliorato dopo la terapia che sta per essere testata anche su 270 pazienti a Wuhan. L’antivirale aveva dato buoni risultati in vitro e in modelli animali contro Mers e Sars. Il farmaco è stato somministrato in via compassionevole al paziente al sesto giorno di malattia, e ha dato una risposta positiva, con una riduzione marcata dei sintomi dopo 24 ore.

“Anche se la decisione di somministrare il remdesivir è stata dettata dal peggioramento della situazione del paziente – dicono i ricercatori – servono test clinici randomizzati e controllati per determinare la sicurezza e l’efficacia di questo o di altri farmaci per il trattamento di pazienti con il nuovo Coronavirus“. Una risposta in questo senso potrebbe arrivare proprio da un test clinico, riferisce Bloomberg, che sta per prendere il via a Wuhan, la città focolaio dell’epidemia, in cui il farmaco sarà testato su almeno 270 pazienti con polmonite lieve o moderata. Ma questo non è l’unico caso in cui terapie sviluppate per altre malattie sono state adottate contro il nuovo Coronavirus. In Thailandia, per esempio, su alcuni pazienti viene usato un cocktail di due farmaci inizialmente sviluppati contro l’Hiv, con i primi risultati che sembrano positivi.