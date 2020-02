Coronavirus, cinese allo stadio per Napoli – Barcellona si alza e urla: “Non preoccupatevi, non ho niente!”. La reazione dei tifosi [VIDEO]

L’emergenza coronavirus è sempre più forte in Italia. Con il passare dei giorni, aumenta il numero dei contagiati e purtroppo anche quello dei morti. Giornali e siti web non fanno che comunicare notizie e aggiornamenti sull’epidemia di una malattia virale che si sta rivelando tra le più forti dell’ultimo secolo nel nostro Paese. E anche se le autorità invitano alla calma e a non farsi prendere dal panico, siamo tutti con il fiato sospeso.

Tra le notizie di città quarantena, malati in isolamento e misure straordinarie, ogni tanto in rete spunta anche qualche immagine che ci fa sorridere e dimenticare per un attimo quello che sta succedendo. Come quello che è accaduto allo stadio San Paolo di Napoli, in occasione della partita di Champions League Napoli – Barcellona giocata ieri, martedì 25 febbraio. Nel video in fondo all’articolo, potete vedere un uomo cinese alzarsi in piedi sugli spalti e mettersi ad urlare per rassicurare gli altri tifosi intorno a lui. “Ragazzi, non preoccupatevi, io non ho il coronavirus, non ho niente!”, ha ripetuto più volte, accompagnato dagli applausi e dalle grida della gente intorno a lui.