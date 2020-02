Coronavirus: Codacons, bene ispezioni Gdf su speculazioni mascherine e disinfettanti

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – ‘La nostra denuncia va a segno e registra una prima vittoria dei consumatori contro gli speculatori”. Così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commenta l’ispezione disposta dalla Procura di Milano nelle sedi di Amazon e ebay. “Era stato infatti proprio il Codacons a presentare nei giorni scorsi un esposto alla magistratura milanese contro i ricarichi folli dei prezzi di gel igienizzanti e mascherine venduti sul web, esposto che ha portato all’operazione odierna. Ci aspettiamo ora che altre 103 Procure della Repubblica e Antitrust si attivino a seguito del nostro esposto avviando controlli a tappeto in tutta Italia contro chi utilizza il coronavirus per speculare sulle tasche degli italiani”, continua.

‘Ricordiamo infatti che sul web mascherine e gel igienizzanti vengono venduti con aumenti dei prezzi fino al 1700% rispetto ai listini in vigore prima dell’emergenza sanitaria, una speculazione che prosegue ancora oggi ‘ aggiunge Rienzi ‘ per questo chiediamo alle autorità di disporre l’oscuramento immediato di quelle pagine che sul web proseguono nel lucrare sulle paure dei cittadini”.