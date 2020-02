Coronavirus, commissario Borrelli: “Pronti ai controlli nelle stazioni”

Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza coronavirus, non esclude la possibilità di estendere i controlli sanitari anche alle stazioni ferroviarie: “Se ci sarà bisogno, siamo pronti“, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. “In Italia abbiamo monitorato 511mila persone in tre giorni e abbiamo trovato soltanto otto persone con la febbre, quindi siamo rassicurati“, “ma certo nel resto del mondo i casi aumentano e noi dobbiamo essere preparati“.

In riferimento ai voli diretti con la Cina, Borrelli ha spiegato: “La nostra priorità è la salute dei cittadini e in questo modo la tuteliamo. Altri hanno fatto scelte diverse ma questo non ci condiziona, la guardia deve rimanere alta“. “Io coordino gli aspetti tecnici, le scelte politiche competono ai ministri e al presidente del Consiglio. Posso assicurare che la nostra amicizia con la Cina rimane fortissima, ma si deve pensare alla sicurezza. E in ogni caso è la Farnesina a gestire i rapporti con Pechino“.