Coronavirus: confermato il primo caso in Iraq, è un iraniano

Il primo caso di influenza da coronavirus è stato confermato in Iraq: il paziente ha nazionalità iraniana e si trova a Najaf, dove era in visita.

“La Direzione della Salute di Najaf informa che i risultati degli esami di laboratorio effettuati oggi hanno evidenziato che uno studente di Scienze religiose di nazionalità iraniana che era entrato in Iraq prima della decisione di chiudere le frontiere con l’Iran è affetto di coronavirus“, ha spiegato il Direttore della Sanità di najaf Radwan al Kanadi in una dichiarazione riportata dall’agenzia irachena NasNews.