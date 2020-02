Coronavirus: confermato il primo italiano positivo all’infezione virale

E’ positivo al nuovo coronavirus uno degli italiani rimpatriati da Wuhan. L’Istituto Superiore di Sanità ha appena comunicato alla task-force del Ministero della Salute l’esito positivo del test. Il paziente, messo in quarantena nella città militare della Cecchignola, è attualmente ricoverato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma con lieve febbre ed iperemia congiuntivale. L’Istituto sta coordinando l’organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva. Nei casi di positività al primo test l’Istituto effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute.