Coronavirus: contagi in aumento sulla Diamond Princess, ma c’è anche un “messaggio rassicurante”

“In un ambiente chiuso con migliaia di persone bloccate, come quello di una nave da crociera, il Coronavirus ogni giorno moltiplica la sua capacità di infettare. E questo lo vediamo anche dai numeri che ci arrivano,” spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita), riferendosi alla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena da 12 giorni in Giappone. “La scelta iniziale di non far scendere nessuno dalla nave Diamond Princess non era sbagliata ma andava anche individuata e isolata subito la fonte dell’infezione, questo non sono riusciti a farlo. Mentre in Italia, la quarantena alla Cecchignola ha funzionato perché da subito il primo ospite, che aveva una congiuntivite e poi risultato è positivo, è stato isolato e portato allo Spallanzani“.

Secondo l’esperto “ci sono anche messaggi rassicuranti che vanno sottolineati, dei passeggeri della Diamond Princess positivi al Coronavirus pochissimi sono gravi e non c’è stato nessun decesso. La deduzione che dobbiamo fare è che questo virus, se colpisce persone in buona salute, è come una influenza“.