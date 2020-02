Coronavirus: contagi in calo in Cina, ma è picco record in Corea del Sud. In Giappone si lavora da casa, mentre l’Australia si prepara al peggio

La Cina ha riportato oggi 52 nuove vittime per il Coronavirus: si tratta della cifra più bassa in oltre tre settimane, che porta il bilancio delle vittime a 2.715. Tutti i nuovi decessi sono avvenuti nell’Hubei, provincia epicentro della malattia, in cui si sono registrate 401 delle 406 nuove infezioni segnalate oggi dalla Commissione nazionale per la salute. Il numero di nuovi casi è in diminuzione in Cina, con più province che hanno riportato zero nuove infezioni negli ultimi giorni. Al di fuori dell’epicentro sono stati riportati solo cinque casi, il dato più basso in oltre un mese.

Coronavirus in Corea del Sud, altri 169 contagi

Il numero di persone infettate dal nuovo Coronavirus in Corea del Sud è salito a 1.146, dopo l’annuncio oggi da parte delle autorità di 169 nuovi contagi e di un 11° decesso. Si tratta del livello più alto di contaminazione nel mondo al di fuori della Cina continentale.

L’undicesima vittima è un 30enne proveniente dalla Mongolia, il primo straniero a morire in Corea del Sud: lo ha riferito un comunicato stampa del Centro per il controllo malattie e prevenzione. Era stato ricoverato in ospedale in attesa di un trapianto di fegato, secondo l’agenzia di stampa Yonhap.

Il 90% dei nuovi casi di infezione è stato registrato a Daegu – quarta città del Paese ed epicentro dell’epidemia in Corea del Sud – e nella vicina provincia del Nord Gyeongsang.

La Cina ha messo in quarantena 94 passeggeri di un volo in arrivo da Seul dopo che a tre persone sull’aereo è stata diagnosticata la febbre, secondo i media di Stato cinesi. I tre, tutti cinesi, sono arrivati nella città di Nanchino ieri mattina e sono stati controllati da personale doganale salito a bordo dell’aeromobile in cerca di sintomi influenzali tra i passeggeri, ha riferito l’emittente cinese Cctv.

Un soldato americano di stanza in Corea del Sud si è rivelato positivo al nuovo Coronavirus, prima volta per un militare USA: lo ha reso noto il comando delle Forze armate americane in Corea. Il militare contagiato, di 23 anni, è in quarantena nella sua residenza fuori dalla base di Camp Carroll, in una località vicina alla città coreana di Daegu.

Giappone, più lavoro da casa per paura dei contagi

Continuano le misure di prevenzione in Giappone per contenere la diffusione del Coronavirus, in un momento considerato critico dalle autorità sanitarie per l’espansione della malattia. La principale agenzia pubblicitaria del Paese, la Dentsu, ha chiesto ai circa 5.000 dipendenti di lavorare dalla propria abitazione. La decisione è stata presa dopo che a un impiegato è stato diagnosticato il Coronavirus nella sede principale dell’agenzia, l’iconico grattacielo nel quartiere di Shimbashi, al centro di Tokyo.

Coronavirus in Australia, attivato piano d’emergenza

Il governo australiano ha attivato un piano di “risposta all’emergenza” per impedire un’epidemia del coronavirus nel Paese, programmando l’allestimento di cliniche per pazienti risultati positivi, potenziando le operazioni di sviluppo di vaccini e prevedendo una forte pressione su ospedali, banche del sangue, forniture mediche e obitori. Il ‘Covid-19 Plan’, annunciato dal primo ministro Scott Morrison, delinea una strategia per l’eventualità di un’insorgenza di vasta scala del virus: il documento presentato da Morrison segnala un “approccio precauzionale” e prevede legislazione di emergenza e disposizioni per consentire al primo ministro di assumere la responsabilita’ primaria degli sforzi per contenere la malattia.

“La nuova insorgenza di coronavirus rappresenta un rischio significativo anche per l’Australia“, avverte il documento presentato da Morrison. “Ha il potenziale di causare alti livelli di morbilita’ e di mortalita’ e di ostacolare la nostra comunita’ socialmente ed economicamente“.

L’Australia ha registrato finora meno di 25 casi confermati di contagio del virus, tra cui diversi passeggeri evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess in Giappone.