Coronavirus, oltre 78.800 contagiati nel mondo e 2.465 vittime: morti altri due medici nell’Hubei, preoccupano le situazioni in Italia e Corea del Sud [DATI]

L’epidemia di Coronavirus continua a diffondersi nel mondo, colpendo una trentina di Paesi fuori dalla Cina continentale, dove ha causato finora 2.442 decessi, su quasi 77.000 casi di contagio. Preoccupa la situazione in Corea del Sud, che ha decretato lo stato di massimo allerta, e in Italia, dove sono state isolate diverse zone del Paese. Complessivamente nel mondo sono 78.872 i casi accertati finora e 2.465 i decessi, prevalentemente in Cina, stando agli ultimi dati forniti dalle autorità e dai media cinesi, oltre alle comunicazioni fornite da altre autorità mondiali.

Altri due medici sono morti nell’Hubei, epicentro del Coronavirus: si tratta di Xia Sisi, 29 anni e gastroenterologa, deceduta questa mattina a Wuhan, in base a quanto riferito dalla Wuhan Union Jiangbei Hospital, dopo aver contratto il virus nell’assistenza ai pazienti. Il secondo e’ Huang Wenjun, 42enne specializzato in medicina respiratoria: era in servizio presso lo Xiaogan Central Hospital, nell’Hubei, secondo il necrologio pubblicato dall’ospedale.

Di seguito il numero dei contagi e delle vittime: