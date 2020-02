Coronavirus, Conte: “Il panico una reazione del tutto ingiustificata”

“Il panico è una reazione del tutto ingiustificata” in riferimento al coronavirus perché “compromette la complessiva efficienza del sistema e innesca deprecabili speculazioni sui prezzi di alcuni prodotti“, l’approvvigionamento alimentare sarà assicurato con apposite misure soprattutto nelle zone ‘cluster’: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in una intervista al Corriere della Sera. La calma, invita il presidente del Consiglio, “si riporta attraverso una comunicazione puntuale e trasparente“.

“Sono state alimentate polemiche inutili“, “la cabina di regia è essenziale per il coordinamento delle iniziative” e semmai “l’emergenza ci deve unire, non dividere“. La sola preoccupazione è dunque quella di “proteggere gli italiani” e “il governo sta lavorando con spirito di squadra per affrontare un’emergenza con cui non ci siamo ma i misurati prima d’ora“.