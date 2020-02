Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Ieri in Cdm adottate misure straordinarie contro la diffusione del Coronavirus. Massima precauzione per proteggere i cittadini. è la linea del Governo sin dall’inizio per tutelare il bene che ci sta più a cuore: la salute degli italiani”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter allegando il video della conferenza stampa di ieri al termine del Cdm.