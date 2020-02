Coronavirus, Conte: “L’impatto economico diretto sarà elevato”

“Siamo consapevoli che l’impatto economico diretto del coronavirus sarà maggiore, richiede delle misure molto più incisive. Abbiamo stanziato a caldo delle prime somme, 20 milioni, ma sicuramente ritorneremo con altri stanziamenti”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile.

E intanto c’è chi specula sull’emergenza. Scattano i controlli di magistratura e Guardia di Finanza sui prezzi di mascherine e gel igienizzanti, dopo i rincari delle ultime ore in scia alla psicosi da coronavirus. A far partire i controlli è l’esposto presentato ieri dal Codacons a 104 procure, Fiamme Gialle e Antitrust, che denuncia rincari anche del 1.700% sui prodotti igienico-sanitari.

La viceministra dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli apre a norme di contenimento dei prezzi. Immediata la replica del Codacons: “Esiste già una legge” nel settore agroalimentare che portebbe essere estesa “a tutti i prodotti” e applicata “anche al web per stroncare sul nascere ignobili speculazioni sui listini”.

I timori legati al Covid-19, che hanno spinto molti italiani ad acquistare prodotti igienico-sanitari nel tentativo di difendersi dal contagio, fanno schizzare alle stelle i prezzi di mascherine e gel igienizzanti. Nel suo esposto alla magistratura il Codacons ricorda che, ad esempio, il gel igienizzate dell’Amuchina da 80 ml – normalmente in commercio a circa 3 euro – viene venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%.

Non va meglio per le mascherine protettive del viso, che prima del coronavirus erano vendute a meno di 10 centesimi di euro l’una e oggi arrivano a costare su internet 1,8 euro: un incremento, segnala il Codacons, del 1.700%. Un’“inaccettabile speculazione sulle paure degli italiani”, commenta il presidente dell’associazione Carlo Rienzi.L’indagine avviata per prima dalla Procura di Milano ipotizza “manovre speculative su generi di prima necessità” e “frode in commercio” ai sensi degli art. 501 bis e 515 del codice penale ed è condotta dai pm Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco. Alla magistratura milanese, secondo il Codacons, si aggiungeranno altre procure nelle prossime ore. I controlli sono confermati dal Governo, che avvia un dialogo per “adottare norme” che “dicano che non si possano aumentare oltremodo” i prezzi di mascherine e igienizzanti. “Ne stiamo parlando con il ministro Patuanelli e la Guardia di Finanza ha iniziato a fare una serie di controlli e ispezioni”, spiega la viceministra Castelli ai microfoni di Rai Radio 1. Il Codacons ricorda che in Italia “esiste già una legge” che “combatte i prezzi ‘anomali’ nel settore agroalimentare”.